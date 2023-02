Noch frühere Pubertät durch Corona-Pandemie?

Anlass zur Sorge sei das nicht: " Wir sprechen von einer zu frühen Pubertät, wenn die Mädchen Pubertätszeichen vor dem 8. Geburtstag zeigen und die Jungen vor dem 9. Geburtstag ", erklärt Plamper. Der Zeitraum, in dem die Entwicklung normal verlaufe, sei groß. Bei Mädchen reiche er bis 13,5 Jahre, bei Jungs bis 14: " Alles, was in dieser Zeit beginnt, ist eine normale Pubertätsentwicklung. "

Pubertät beginnt lange vor der Menstruation

Plamper erklärt, dass die " zentrale Pubertät ", die vom Kopf eingeleitet werde, bei Mädchen zwei bis drei Jahre vor der ersten Periode beginne. Das durchschnittliche "Menarche"-Alter, das ist der Zeitpunkt der ersten Menstruation bzw. Regelblutung, liege jetzt ungefähr bei 13 Jahren.

Das ist sicherlich ein multifaktorielles Geschehen, und man kann nicht einen speziellen Punkt rauspicken und sagen, der ist es aber gewesen. Michaela Plamper, Oberärztin an der Uni-Klinik Bonn

Schon lange vor der Pandemie seien mögliche Ursachen für die frühere Pubertät diskutiert worden. Zum Einfluss von Chemikalien etwa gebe es Vermutungen, aber keine eindeutigen Daten. Bei Mädchen legten Studien nahe, dass Übergewicht eine vorzeitige Reifung hervorrufen können, bei Jungs nicht. " Es wird ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren sein ", vermutet Plamper.

Frühe Pubertätszeichen mit Ärzten abklären

Was mögliche Corona-Folgen betrifft, ließe sich nicht mal ausschließen, dass das intensivere Miteinander in Familien einen schärferen Blick auf die Pubertät begünstigt hat: " Wir sind einfach aufmerksamer gewesen, weil unsere Kinder mehr zu Hause waren. Wir haben sie mehr gesehen ", sagt Plamper.

Ungeachtet all dessen, was man nicht genau weiß, hat die Ärztin einen wichtigen Tipp für Eltern: Wenn sich bei Mädchen vor dem 8. und bei Jungs vor dem 9. Geburtstag Pubertätszeichen zeigen, sollten sie das beim Kinderarzt oder in einem kinderendokrinologischen Zentrum abklären lassen. Bei Mädchen lieferten Brustwachstum bzw. Schambehaarung, bei Jungs Hodengröße und Schambehaarung mögliche Hinweise.

Frühe Pubertät kann Kinder verunsichern

Dass es wichtig sein kann, solche Zeichen abzuklären, weiß Inke Hummel als dreifache Mutter und Erziehungsberaterin. Eine sehr frühe Pubertät sei nicht unproblematisch: " Ganz oft ist die Differenz zwischen dem, was dem Kind schon wichtig ist und dem, was es kognitiv und emotional verarbeiten kann, sehr groß ", so Hummel im WDR-Gespräch.

Richtig beunruhigend finde ich das nicht. So verändern sich manche Dinge, wie sich auch die Körpergröße verändert. Inke Hummel, Erziehungsberaterin

Inke Hummel

Das könne Verhalten auslösen, das Eltern Probleme bereitet. " Wenn es so große Unterschiede gibt, kann das Kinder sehr verunsichern ", sagt Hummel. Das zeige sich auf unterschiedliche Art, manchmal in aggressivem Verhalten. Kinder seien dann sehr abwehrend gegen das, was Eltern sagen - und dies bei früher Pubertät vielleicht schon mit 9 oder 10 Jahren. Neben der besseren Hygiene und gesünderen Ernährung, die auch Plamper als Ursachen für die frühere Pubertät betrachtet, sieht Hummel einen weiteren Grund: den " Zugang zu der Welt der Großen ". Kinder seien durch Smartphones früher mit Themen konfrontiert, mit denen sich junge Menschen in früheren Zeiten erst deutlich später hätten auseinandersetzen müssen.

Eltern sollen Kindern Spielräume lassen

Als Pädagogin hat sie für Eltern im Umgang mit Kindern in der Pubertät ein paar Tipps: Eltern sollten überlegen, was wirklich diskutiert werden muss. Wo muss man klare Grenzen ziehen, weil Kindern der Überblick fehlt und wo dürfen Kinder " auch einfach mal losmarschieren und vielleicht auch Fehler machen "?