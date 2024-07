Deutschlandticket wird 2025 definitiv teurer

Zwar haben 11 Millionen Menschen inzwischen ein Abo abgeschlossen. Die meisten von ihnen hatten allerdings schon zuvor ein Abo für den Nahverkehr. Nach Zahlen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sind nur acht Prozent der Ticket-Nutzer Abo-Neukunden.

Das heißt, der Zuwachs ist übersichtlich, die Mindereinnahmen der Verkehrsunternehmen wegen des günstigen Ticketpreises aber sind beträchtlich. Und zwar so beträchtlich, dass an weitere Investitionen in mehr Busse und Bahnen, Schienen und Personal kaum zu denken ist. Genau dies aber wäre notwendig, um den ÖPNV für deutlich mehr Menschen attraktiv zu machen und sie zum Umstieg zu bewegen.

Wenn die Länder im Herbst höhere Ticketpreise beschließen, stecken sie in genau diesem Dilemma: Halten sie das Deutschlandticket so günstig wie möglich, oder investieren sie in die Infrastruktur?