Verkehrsminister feiern Deutschlandticket als Erfolgsmodell

Dass ausgerechnet Münster zum Ort für die Frühjahrstagung der Verkehrsminister gewählt wurde, sei kein Zufall, sagte Oliver Krischer (Grüne), der zur Zeit den Vorsitz der Verkehrministerkonferenz inne hat. Münster sei etwas Besonderes: Mehr als 40 Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens in der Stadt würden mit dem Fahrrad erledigt. In ganz Deutschland gewinne der Radverkehr an Bedeutung, so Krischer während der Pressekonferenz, mit der die Tagung am Donnerstag endete.

Und so forderten Krischer und seine Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Ländern, der Bund möge sich trotz immer knapperen Mitteln in den Kassen nicht aus der Förderung von Radwegen und Parkhäusern für Zweiräder zurückziehen.

Einigung zum Deutschlandticket "in sehr kurzer Zeit"

Und auch bei dem zweiten großen Thema der Verkehrsminister gingen Appelle an den Bund und den zuständigen Minister Volker Wissing ( FDP ): Er solle dafür sorgen, dass das Deutschlandticket über das laufende Jahr hinaus, finanziell abgesichert wird. Bei der Einführung hatten Bund und Länder vereinbart, jeweils die Hälfte der zunächst veranschlagten drei Milliarden Euro zu übernehmen.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) in Münster

Doch mittlerweile ist klar, dass die ÖPNV -Flatrate für die Verkehrsverbünde wohl teurer wird. Länder und Kommunen fürchten, auf den Mehrkosten sitzen zu bleiben. Doch Krischer, der noch letztes Jahr vor dem Aus des Tickets warnte, gibt sich inzwischen optimistisch. Es sei "in sehr kurzer Zeit" möglich, zusammen mit dem Bund die langfristige Perspektive für das Ticket abzusichern, so der NRW -Verkehrsminister. Dass es dauerhaft bleiben soll, dazu bekannte sich die Ministerrunde.

Es könnte wohl teurer werden