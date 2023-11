Deutscher Krankenhaustag: Kliniken in Finanznöten planen Personalabbau

"Demografie, Personalnöte, Finanznöte" - mit diesen drei Schlagworten umreißt Michael Weber, Präsident des Verbandes leitender Krankenhausärztinnen und -ärzte (VLK), " die riesigen Herausforderungen " der Krankenhauslandschaft. Er äußerte sich zum Auftakt des 46. Deutschen Krankenhaustags am Montag in Düsseldorf.

Insbesondere die Inflation und die Tarifsteigerungen setzten den Krankenhäusern gerade zu, betonte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Ingo Morell. Viele Krankenhäuser könnten beispielsweise die Weihnachtsgelder für ihr Personal nicht mehr aus eigenen Mitteln bezahlen. Insolvenzen drohten, Kliniken seien bereits in Schutzschirmverfahren wegen ihrer Schuldenlast. Der Staat müsse den Krankenhäusern stärker unter die Arme greifen, so der immer wieder geäußerte Appell der Branche in Düsseldorf.

Personalabbau trotz Fachkräftemangel

Eine Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) unter ihren Mitgliedern habe ergeben, dass 49 Prozent der Allgemeinen Krankenhäuser planen, wegen der Finanznöte Personal abzubauen. " Völlig schizophren " nennt das der Präsident der DKG, Ingo Morell: "Wir bauen Personal ab, das wir dringend brauchen."

Einen massiven Fachkräftemangel in der Pflege beklagte Sabine Berninger vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK). Sie warnte, dass Digitalisierung und Zuwanderung nur begrenzt für Entlastung sorgen könnten. Darum müssten brachliegende Potenziale in der Pflege gehoben werden und dem Personal mehr Eigenständigkeit zugetraut und Kompetenzen ausgebaut werden.

Vergleichsportal für Kliniken in der Kritik