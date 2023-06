Geplante Krankenhausreform: Lauterbach sieht "Durchbruch"

Wie viele Kliniken wird es in NRW in Zukunft noch geben? Wie viele müssen wegen des hohen Kostendrucks schließen. Auch darum geht es in der Debatte über die geplante Krankenhausreform. Am Donnerstag haben sich Bund und Länder dabei angenähert. Von einem " Durchbruch " sprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag nach Beratungen mit seinen Landeskolleginnen und -kollegen, darunter Karl-Josef Laumann (CDU) aus NRW.

Lauterbach: "Grundstruktur" der Krankenhausreform steht

Die " Grundstruktur " der Reform stehe, sie könne nun aller Voraussicht nach wie geplant zum Jahreswechsel in Kraft treten, sagte Lauterbach. Die Annäherung ist auch dadurch möglich geworden, dass der Bund den Ländern in den Streitfragen weit entgegengekommen ist.

Lauterbach sagte den Ländern etwa zu, sie bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs zu beteiligen - unter Federführung seines Ministeriums. Bis Ende Juni sollten die ersten Eckpunkte der Reform vorliegen, über den Sommer sollten Bund, Länder und Fraktionen dann einen gemeinsamen Referentenentwurf erarbeiten, der Grundlage für das spätere Gesetz sein soll.