Krankenhausreform: Die schwierige Suche nach einem Kompromiss

Das aktuelle System mit Fallpauschalen führt dazu, dass besonders kleinere Krankenhäuser, die eigentlich eine gute Grundversorgung leisten, aber nicht viele gut bezahlte Operationen durchführen, unter finanziellen Druck geraten. " Wenn wir die Reform nicht machen sollten, sehe ich keine Perspektive mehr für viele kleinere Krankenhäuser ", so Lauterbach.

Weite Anfahrtwege zu den Kliniken?

NRW -Gesundheitsminister Laumann arbeitet schon seit drei Jahren an einer Reform der Krankenhauslandschaft. Er fürchtet aber, dass Lauterbachs Pläne zu weit gehen und dazu führen, dass insbesondere auf dem Land die Menschen zu weit fahren müssen, um eine ausreichende medizinische Versorgung zu bekommen.

Kritik kommt auch von der Grünen Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher aus Brandenburg, die ebenfalls beim Krankenhausgipfel in Berlin dabei war. Die Pläne des Bundesministers würden zu wenig Rücksicht nehmen auf die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Bundesländern. " Die Krankenhäuser können nicht überall die gleiche Struktur haben ", kritisiert Nonnenmacher. In einem Flächenland wie Brandenburg könne die geplante Reform dazu führen, dass dünn besiedelte Regionen noch schlechter versorgt sind als jetzt schon.

Suche nach einem Kompromiss

Es muss also ein Kompromiss her, aber wie könnte der aussehen? Laumann versucht sich während der Diskussionsrunde an einem Lösungsvorschlag. " Die Länder sollten die Möglichkeit haben, bei den Krankenhaus-Leveln mitzubestimmen " schlägt er vor. Laumann will damit indirekt die Möglichkeit haben, über die Verteilung der Krankenhäuser mitreden zu können.

Gesetzentwurf bis Ende des Jahres