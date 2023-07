Einigung auf Eckpunkte zur Krankenhausreform

NRW-Gesundheitsminister Laumann befürchtet hingegen, dass gerade nach der von Lauterbach geplanten Reform viele Krankenhäuser geschlossen werden müssten. CDU und Grüne in NRW kritisierten nach Lauterbachs Auftritt in Düsseldorf, er stelle eine Verständigung zwischen Bund und Ländern grundlos in Frage.

Lauterbach bedauert " falschen Zungenschlag "