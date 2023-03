Lauterbach wirbt in NRW für Krankenhausreform und kritisiert Laumann

Kritik an NRW-Position

Kritik an den Plänen der Bundesregierung kommt aber aus einigen Ländern. NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) befürchtet, dass gerade nach der von Lauterbach geplanten Reform viele Krankenhäuser geschlossen würden, wenn sie die neuen vom Bund aufgestellten Kriterien nicht erfüllen. Deshalb pocht Laumann darauf, dass die Krankenhausplanung Ländersache bleiben soll.

Lauterbach hingegen kritisiert, die von Laumann angestoßene Reform ziele nicht darauf, überflüssige Operationen zu vermeiden und ändere nichts daran, dass die Kliniken möglichst viele Fälle produzieren müssen.

CDU und Grüne weisen Kritik zurück

Auf Unverständnis stößt diese Kritik bei den Fraktionen der Regierungsparteien. In einer gemeinsamen Presseerklärung von CDU und Grünen heißt es, NRW-SPD und Lauterbach stellten eine Verständigung zwischen Bund und Ländern grundlos in Frage. Lauterbach und Kutschaty hätten heute den Dialog für einen gemeinsamen Gesetzentwurf aufgekündigt.

Ein Kompromiss ist allerdings nötig. Denn das geplante Gesetz braucht am Schluss auf jeden Fall die Zustimmung der Länder im Bundesrat.

Krankenhausgesellschaft ist irritiert

Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), kritisierte Lautersbachs Äußerungen. Es wirke "sehr befremdlich" , wenn der Bundes-Gesundheitsminister die Arbeit in den Krankenhäusern öffentlich schlecht rede. "Dass Herr Lauterbach die Krankenhäuser zugleich auffordert, die vom Grundgesetz gedeckte und in NRW in Kraft gesetzte Krankenhausplanung aufzugeben, weil sie sonst nicht mehr mit einer umfassenden Vergütung ihrer Leistungen rechnen dürften, irritiert noch mehr."

Damit brüskiere Lauterbach alle Landesregierungen, denen die Verfassung die Krankenhausplanung zuschreibe und deren Zustimmung er für seine Reformpläne eigentlich brauche. Die Erwartungshaltung der Krankenhäuser sei es, dass Bund und Länder in ihren Gesprächen eine gemeinsame Krankenhausreform entwickeln würden, die für eine weiterhin belastbare Versorgung der Patientinnen und Patienten sorge.

"Minister Lauterbach hat erneut ein Zerrbild von der Arbeit der Krankenhäuser gezeichnet, ist aber jeden Beleg schuldig geblieben. Damit lässt er Ärztinnen und Ärzte sowie die Pflegekräfte in schlechtem Licht erscheinen" , so Blum.

Der WDR berichtet über dieses Thema am 07.03.23 u.a. im Westblick auf WDR5.