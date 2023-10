Mehr als 100 Straftaten in NRW seit Hamas-Angriff auf Israel

Bodenoffensive könnte mehr Demos in NRW zur Folge haben

Herbert Reul rechnet beim Start einer israelischen Bodeninitiative im Gazastreifen mit wesentlich mehr Demonstrationen. Insgesamt gehe der Trend weg von kleineren Versammlungen hin zu großen von mehreren Bündnissen.

Bis Sonntag seien bereits 17 pro-palästinensische Versammlungen angemeldet – die größte davon sei in Düsseldorf geplant, mit rund 2.000 Teilnehmenden. Da es am Wochenende zahlreiche andere Großveranstaltungen inklusive Fußballspielen in NRW gebe, brauche die Polizei eventuell Unterstützung von außerhalb, so Reul.