Nahost-Konflikt: Mehrere pro-palästinensische Demos in NRW am Wochenende

Auch für das bevorstehende Wochenende wurden zahlreiche Demos in NRW angemeldet, bei der die Teilnehmenden ihre Solidarität mit den Palästinensern zeigen wollen. Zu den Kundgebungen werden teilweise mehr als Tausend Menschen erwartet. In einigen Städten sind auch Gegenveranstaltungen geplant.

Für die Polizei bedeutet das viel Arbeit - vor allem in Düsseldorf und Köln. Denn zusätzlich zu den pro-palästinensischen Demos finden noch eine AfD-Demo und ein Spiel der Fußball-Bundesliga statt.

Viel Arbeit für die Polizei

In Düsseldorf wurde am Samstag für 14 Uhr eine pro-palästinensische Demo angemeldet. Die Veranstalter wollen vom Konrad Adenauer Platz am Hauptbahnhof durch die Stadt bis zum Landtag ziehen. Erwartet werden etwa 2.000 Personen.

Zeitgleich hat die AfD eine Kundgebung am Frankenplatz angemeldet, bei der sie gegen eine geplante zentrale Unterbringungseinrichtung für Asylsuchende in der Düsseldorfer Innenstadt demonstrieren will. Das Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer" hat bereits zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen.

Palästina-Demos und Rheinisches Derby in Köln

Auch in Köln muss sich die Polizei am Sonntag gleich um mehrere Veranstaltungen kümmern. Am Roncalliplatz neben dem Dom ist für 14 Uhr eine Demonstrationen unter dem Motto "Solidarität für Palästina" angemeldet, zu der rund 500 Menschen erwartet werden. Bereits um 12.30 Uhr hat eine Privatperson eine weitere Kundgebung angemeldet mit dem Titel "Solidarität mit allen Menschen, die vom Israel - Palästina Krieg betroffen sind".

Beide Demos fallen in die Zeit, in der am Hauptbahnhof und in der Stadt viele Besucher des Bundesliga-Spiels des 1. FC Köln (15.30 Uhr) anreisen werden. Zusätzliche Brisanz bekommt dieser Fakt dadurch, dass der FC an diesem Sonntag im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach spielt.

Dieser Brisanz ist sich die Polizei bewusst und hat im Vorfeld der Demos klare Auflagen erteilt. Unter anderem ist es den Teilnehmenden der Demos untersagt, das Existenzrecht Israels zu leugnen. Es darf auch nicht zu " Gewalt und Hass gegen die israelische Bevölkerung oder jüdischer Menschen aufgestachelt werden ", so die Polizei Köln in einer Pressemitteilung.

Hier wird am Wochenende zudem demonstriert:

Bereits für Samstag 15 Uhr hat eine Privatperson in Köln eine Demo auf dem Heumarkt angemeldet. Der Anlass ist der "Angriff auf ein christliches Krankenhaus in Gaza". Etwa 100 Teilnehmende werden zu der Kundgebung erwartet.