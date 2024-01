Clankriminalität: Deutlich weniger Durchsuchungen in NRW

Im vergangenen Jahr hat die Polizei in NRW 383 Razzien gegen Kriminalität in Verbindung mit Clans gestartet und dabei 1.068 Objekte kontrolliert. "Wir stehen den Clankriminellen täglich auf den Füßen und lassen nicht nach", erklärte dazu Innenminister Herbert Reul ( CDU ).

Laut Innenministerium wurden 2023 in dem Kontext Clankriminalität von der Polizei 577 Strafanzeigen und 567 Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben sowie 1.003 Verwarngelder verhängt. In 88 Fällen gab es Festnahmen, in 365 Fällen Sicherstellungen oder Beschlagnahmen.