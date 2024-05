Trotz Legalisierung: Bußgelder für unerlaubtes Kiffen festgelegt

Im WDR-Interview begründete NRW-Gesundheitsminister Laumann diese besondere Regelung am Freitag noch einmal: Auf einer Kirmes seien immer Kinder und Jugendliche. " Da ist kein Mensch in der Lage, zu kontrollieren, ob in bestimmten Ecken geraucht werden darf oder in anderen nicht. Deshalb haben wir gesagt: Wenn ein Veranstalter den Jugend- und Kinderschutz nicht sicherstellen kann, kann er auf der gesamten Veranstaltung den Konsum von Cannabis verbieten."

Option "Kifferzelt" auf der Kirmes

Von der Möglichkeit extra abgeschlossener " Kifferzelten " auf Volksfesten hält Laumann wenig: Wenn ein Veranstalter garantieren " könnte ", dass Kinder und Jugendliche in solche Zelten keinen Zutritt bekämen, " könnte man es so machen" . Das halte er aber für unwahrscheinlich: " Wer will das kontrollieren?"

Cannabis verboten, aber Alkohol okay?

Laumann: "Alkohol nicht dasselbe wie Cannabis"

Dass es im Gegensatz zu Cannabis nicht verboten ist, wenn auf Volksfesten in Gegenwart von Kindern viel Alkohol konsumiert wird, findet Laumann " im Grundsatz richtig ". Bei Alkohol handele es sich "um eine freiverkäufliche Droge, bei Cannabis eben nicht" . Und obwohl übermäßiger Alkoholkonsum auch gesundheitsgefährdend ist, könne man Cannabis und Alkohol "nicht auf eine Stufe stellen ".

Bußgelder verteilen "gesundem Menschenverstand"