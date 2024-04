Geht das? Reul will Cannabis-Verbot für Polizei

Was ist mit Restalkohol im Blut?

Fraglich ist auch, wo der Unterschied zwischen den Auswirkungen von Cannabis-Konsum und denen von Alkohol liegt. Denn ob ein Polizeibeamter mit Schusswaffe am Montagmorgen vielleicht noch Restalkohol von der Party am Abend zuvor im Blut hat, ist bislang auch nicht kontrollierbar.

Alkoholisiert oder bekifft zur Arbeit zu erscheinen, dürfte nicht nur bei der Polizei für Probleme sorgen. Zwar gibt es kein Gesetz, das zumindest Alkohol am Arbeitsplatz grundsätzlich verbietet, dennoch ist es in den allermeisten Berufen sehr wahrscheinlich, dass man am Arbeitsplatz weder trinken noch kiffen darf. Viele Arbeitgeber legen das in ihren Arbeitsverträgen fest.