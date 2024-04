Cannabis legal - wer soll das alles kontrollieren?

Die neuen Regeln fürs Kiffen werden in NRW bisher offenbar kaum kontrolliert. "Es gibt bislang keine Zuständigkeitsverordnung, so dass nicht klar ist, welche Behörde welche Aufgaben wahrzunehmen hat" , sagte ein Sprecher der Stadt Bochum am Dienstag auf WDR-Anfrage. "Die Zuständigkeiten für die im Cannabisgesetz geregelten Kontroll- und Überwachungsaufgaben sind aktuell noch ungeklärt" , teilte die Stadt Münster mit. Ähnlich äußern sich auch andere Kommunen.

Wer ist überhaupt zuständig? Die Polizei oder die kommunalen Ordnungsämter? Solche Fragen beschäftigen die Verantwortlichen in den Behörden. Die von der Ampel-Koalition durchgesetzte Teil-Legalisierung von Cannabis kam für die Bürokratie offenbar zu schnell. Kiffer dürfte es freuen.

Landesregierung rügt zu rasches Inkrafttreten