Landesregierung ernennt neue Chefin und Chefs der Bezirksregierungen

Das Kabinett der NRW-Koalition aus CDU und Grünen hat am Freitag beschlossen, wer ab dem 1. September 2022 die fünf Bezirksregierungen in NRW leiten wird. NRW-Ministerpräsident Wüst sagte, es seien "fünf starke Persönlichkeiten und ausgesprochen erfahrene Expertinnen und Experten der öffentlichen Verwaltung" . Sie stünden " mit ihrer Herkunft und ihrem Werdegang für die Breite und Vielfalt unseres Landes ", so Wüst. Und das ist die künftige Regierungspräsidentin und ihre vier männlichen Kollegen:

DETMOLD: Anna Katharina Bölling

Anna Katharina Bölling, geboren 1980 in Bad Oeynhausen, studierte Politik- und Geschichte. Bisherige berufliche Stationen: Sozialdezernentin beim Landkreis Uelzen in Niedersachsen, Referentin für Gesundheit, Soziales, Frauen, Familie und Kinder, Integration und Europa bei der CDU-Bürgerschaftsfraktion Bremen (Landtag und Stadtbürgerschaft), Mitarbeiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung, unter anderem in Warschau und Zagreb. Seit 2020 ist sie Landrätin des Kreises Minden-Lübbecke.

Bölling löst Marianne Thomann-Stahl ab.

ARNSBERG: Heinrich Böckelühr

Heinrich Böckelühr, geboren 1961 in Schwerte, studierte Jura. Bisherige berufliche Stationen: Mitglied des Rates der Stadt Schwerte, Vorsitzender des Jugendhilfe-Ausschusses und der CDU-Ratsfraktion, hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Schwerte. Seit 2017 ist er Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Herne.

Böckelühr folgt auf den Regierungspräsidenten Hans-Josef Vogel.

DÜSSELDORF: Thomas Schürmann

Thomas Schürmann, geboren 1979 in Wickede (Ruhr), ist Diplom-Ingenieur. Bisherige berufliche Stationen: In der Bezirksregierung Düsseldorf leitende Position im Dezernat Städtebau, Bauaufsicht, Bau-, Wohnungs- und Denkmalangelegenheiten sowie -förderung, persönlicher Referent der Regierungspräsidentin. Seit 2019 ist er im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen tätig, zuletzt als Leiter der Gruppe "Wiederaufbau, Denkmalpflege, Baukultur" sowie als Leiter des Referats "Wiederaufbau der Infrastruktur in Kommunen".

Schürmann löst Birgitta Radermacher ab.

KÖLN: Thomas Wilk

Thomas Wilk, geboren 1971 in Dortmund, ist promovierter Jurist. Bisherige berufliche Stationen: Justiziar im Rechtsamt der Stadt Bochum, juristischer Dezernent bei der Bezirksregierung Arnsberg und Beigeordneter für Recht und Ordnung der Stadt Gladbeck, Kreisdirektor und -kämmerer des Kreises Unna. Seit 2018 ist Wilk Leiter der Abteilung Bauen im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Wilk ist der Nachfolger von Gisela Walsken.

MÜNSTER: Andreas Bothe

Andreas Bothe, geboren 1967 in Gadderbaum, jetzt Bielefelder, machte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte danach Jura. Bisherige berufliche Stationen: Rechtsanwalt und Geschäftsführer der "Haus des Unternehmers GmbH ", Referent für Rechts- und Innenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion, Abteilungsleiter im Justizministerium. Von Juli 2017 bis Juni 2022 war er Staatssekretär im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.

Bothe löst Dorothee Feller ab, sie ist neue Schulministerin des Landes NRW.