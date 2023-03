Landtagsdebatte: Ist Reuls Brandbrief eine "Bankrotterklärung" oder "Fürsorgepflicht"?

Auf Antrag der SPD debattierte am Freitag der NRW -Landtag in einer Aktuellen Stunde über die Belastungen des Personals in den fünf Bezirksregierungen des Landes. Anlass war ein Brandbrief von Innenminister Herbert Reul ( CDU ) an seine Kabinetts-Kolleginnen und -Kollegen. Reul, Chef der Landesbediensteten, warnt eindringlich davor, dass die Überlastung in den Mittelbehörden dazu führt, dass Arbeit liegen bleiben muss oder nicht angemessen erledigt wird.