Kiesgruben-Unglück: Geologischer Dienst hatte Bezirksregierung gewarnt

Auch gut zehn Monate nach der Katastrophe an der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem wird noch über den fehlenden Hochwasserschutz am Tagebau gestritten. Der WDR hatte im Februar aufgedeckt, dass Gutachten belegen, dass kein vorgeschriebener Hochwasserschutz an der Südseite der Kiesgrube vorhanden war. Derzeit laufen dazu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung durch Unterlassen und Verstoß gegen das Bergbaugesetz.