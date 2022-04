Mallorca-Affäre: Wüst muss von Unwahrheiten seiner Umweltministerin gewusst haben

Zur Erinnerung: Nach der Flut am 13. Juli 2021 hatte die damalige Umweltministerin ihren Mallorca-Urlaub nur kurz unterbrochen, um nach NRW zu kommen: Am 15. Juli flog sie nach Deutschland, am 16. Juli saß sie schon wieder im Flieger nach Mallorca. Da drohte gerade die Steinbach-Talsperre bei Euskirchen zu bersten - was eine weitere Katastrophe verursacht hätte. Der Untersuchungsausschuss legte Heinen-Esser eine Email ihres Mitarbeiters vor, der sie am selben Tag darüber informiert hatte.

Heinen-Essers unscharfe Erinnerungen

Bei der ersten Vernehmung hatte sie noch behauptet, bis zum 17. Juli in NRW geblieben zu sein. Später erklärte Heinen-Esser, sie sei nach Mallorca zurückgekehrt, um ihre jugendliche Tochter und deren Freunde aus der Ferienwohnung abzuholen. "Meinem Mann konnte und wollte ich die Betreuung nicht zumuten" , erklärte sie dazu. Erst Monate später kam heraus, dass sie vor dem Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt hatte.

Flut an der Erft

Heinen-Esser musste sich in der Befragung für eine weitere, schwer erklärliche Datums-Panne immer wieder rechtfertigen: In einem Schreiben an den "lieben Armin" Laschet, damals noch NRW-Ministerpräsident, hatte sie angekündigt, Urlaub vom 14. bis zum 21. Juli 2021 zu nehmen. Ihre Vertretung übernehme in dieser Zeit Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Von Hand unterschrieben mit "Deine Ulla". Tatsächlich aber war der Urlaub - inklusive einer Geburtstagsfeier für den Ehemann am 23. Juli - bis zum 25. Juli geplant. "Man vergisst doch nicht den Geburtstag des eigenen Ehepartners", wunderte sich der Grüne Johannes Remmel - auch er einst NRW-Umweltminister - bei der Befragung.

Der Fehler sei ihr einfach nicht aufgefallen, wiederholte Heinen-Esser vor dem PUA immer wieder. Aber sie hatte auch nicht für Klarstellung gesorgt, als bei der ersten Vernehmung am 25. Februar 2022 immer noch davon die Rede war, dass sie den Urlaub am 21. Juli beendete hätte. Ebenso wenig, dass sie bereits am 16. Juli nach Mallorca zurück flog. Heinen-Esser unterschrieb sogar das PUA-Vernehmungsprotokoll, in dem sie zweimal falsche Datumsangaben gemacht hatte.