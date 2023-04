Autobahnausbau oder Sanierung: NRW streitet mit Wissing

In der Diskussion um den beschleunigten Ausbau von Autobahnen bahnt sich ein neuer Konflikt zwischen Bund und Ländern an. Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP ) hatte die Landesverkehrsminister aufgefordert, bis zum 28. April ihr Einverständnis zu den geplanten Autobahnprojekten zu geben. Die Landesregierungen, in denen die Grünen mitregieren, fordern aber mehr Zeit.

Keine Entscheidung ohne Klärung offener Fragen