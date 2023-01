Kommunen zahlen viele Millionen für höhere Zinsen

"Selbstverständlich bringen die steigenden Zinsen den Haushalt in enorme Bedrängnis" , schreibt zum Beispiel die Stadt Herne auf Anfrage des WDR. Die verschuldete Stadt hat im Moment rund 500 Millionen Euro Liquiditätskredite zu bedienen, auch Kassenkredite genannt. Sie spielen gerade eine besondere Rolle, weil bei ihnen die Zinsbindungsfrist kurz ist. Man merkt den Zinsanstieg also schnell.

Herne rechnet in diesem Jahr deshalb mit Mehrausgaben in Millionenhöhe. Im Moment geht die Stadt von 14 Millionen Euro Zinsbelastung aus - das wären etwa 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Finanzieren muss die Stadt das mit neuen Krediten. Denn weitere Einsparmöglichkeiten gebe es in Herne nahezu nicht mehr.

Auch Düsseldorf muss an Rücklage

Die Stadt Duisburg rechnet vor, dass der Zinssatz für Kassenkredite noch vor einem Jahr im Minusbereich lag. Zuletzt sei er auf 1,6 Prozent gestiegen. Wieviel mehr die Stadt deshalb in diesem Jahr ausgeben muss, lasse sich nur näherungsweise sagen – schon allein weil die Zinsen weiter steigen könnten. Jede Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte koste Duisburg etwa drei Millionen Euro pro Jahr.