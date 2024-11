Seit dem Terroranschlag von Solingen steht Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) in der Kritik, weil der tatverdächtige Syrer eigentlich schon 2023 nach Bulgarien abgeschoben werden sollte. Jetzt muss Paul einräumen: Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2022 hat sie sich nur ein einziges Mal persönlich mit dem Präsidenten des für Abschiebungen in andere EU-Länder wichtigen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ausgetauscht.

Die gescheiterte Abschiebung des Tatverdächtigen von Solingen sei Ausdruck für ein im Grundsatz "dysfunktionales System" - so lautet im Kern die Verteidigungslinie von NRW-Fluchtministerin Josefine Paul gegen Kritik am Handeln der ihr unterstellten Ausländerbehörden. Bei den so genannten "Dublin-Fällen" , also Rücküberstellungen von Asylbewerbern in andere EU-Länder, seien zu viele Ebenen beteiligt und die Modalitäten zu kompliziert. Paul wünscht sich deshalb, dass solche Fälle künftig zentral vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF ) übernommen werden.