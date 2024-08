Was waren wir doch alle froh. Mitte Juli, nach dem Ende der Fußball-Europameisterschaft überall fröhliche Stimmung. In den Stadien und in den Fanmeilen hatten tausende Menschen gemeinsam gefeiert. Ausgelassen und teilweise überschäumend. Auch hier hatte es vorher einige Sorgen gegeben – vor Anschlägen, vor Terror.

Doch das Sicherheitskonzept ging auf. Auch wenn NRW -Innenminister Herbert Reul immer wieder vor der " abstrakt hohen Gefahr " gewarnt hatte, dass ein Attentat passieren könne. Jetzt aber nur wenige Wochen nach dem Endspiel, hat der Terror uns eingeholt. Drei Tote bei einer Messerattacke in Solingen.

Es gibt mehrere Wahrheiten

Die Frage: Haben wir uns trügerisch in Sicherheit gewogen? Haben wir es doch mit Behördenversagen bei der Terrorabwehr zu tun?

Die Antwort: Wie man‘s nimmt. Es gibt tatsächlich zwei Wahrheiten: Die eine: Der lange vorbereitete große Terroranschlag auf eine Veranstaltung wie eben eine Fußball-Europameisterschaft bedarf ausführlicher logistischer Vorbereitung.