Glaubte man zwischenzeitlich an Korruption im landeseigenen Baubetrieb BLB, so gelten dessen Mitarbeiter inzwischen als entlastet. Der von Deloitte verfasste Bericht sieht keine gravierenden Anzeichen für kriminelle Vorgänge. Stattdessen rücken die Umstände, die eine mögliche Korruption bei der Vergabe von Lampen begünstigt haben könnten, immer mehr in den Fokus.

Hohe Priorität und Druck

So wird in dem Papier, das dem WDR vorliegt, mehrfach eine " Drucksituation " hervorgehoben, die es rund um die Sanierung gab. Neben dem BLB als eigentlichem Bauherrn stand auch das Bauministerium der damaligen und heutigen Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) mit in der Verantwortung, da der sicherheitstechnische Bereich beim Ministerium lag. Und das stellte schnell klar, was es vom Landesbetrieb erwartet: " eine hohe Priorität ".

" Möglicherweise müsse der BLB andere Projekte hintanstellen, da die Sicherung auch beim BLB die höchste Priorität haben müsse ", zitiert das Papier aus einem Protokoll. Die Staatskanzlei sieht auf Nachfrage ein " ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln ", dass zugunsten der Objektsicherung und damit des Regierungschefs priorisiert wurde.

Die sich daraus ergebenden Probleme und Kostensteigerungen haben aber oft wenig mit Sicherheitsfragen zu tun. So gab es zum Beispiel - wie der WDR bereits berichtete - ausgefeilte Wünsche nach einer raffinierten Lampe für den Kabinettssaal. Oder es wurden Schrankausstattungen mit Vergaben für Lampen verrechnet.