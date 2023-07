Waldbrände und Hitzewelle: Werden wir in Zukunft noch Urlaub am Mittelmeer machen?

Sommerurlaub am Mittelmeer wird weniger attraktiv

Klimatische Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer, Regen und Wind werden sich so ändern, dass Urlaub am Mittelmeer deutlich weniger attraktiv sein wird, so der Weltklimarat Bericht. Ein gewisser Teil der Urlauber wird sich ein Ziel weiter nördlich suchen – Küstenorte in Großbritanien könnten zu neuen Badeurlaub-Hotspots werden, so ein anderer wissenschaftlicher Bericht der EU -Kommission. Dazu kommt, dass viele UNESCO -Weltkulturstätten direkt vom Klimawandel bedroht sind. Etwa 40 weltweit, viele davon in der Mittelmeerregion.

Hohe Kosten für Klimaanpassung

Das Problem lasse sich ad-hoc aber nicht lösen, sagt Klimatologe Bossolli. Zumindest nicht ohne das öffentliche Leben zusammenbrechen zu lassen. Daher sieht er die Hoffnung in Klimaanpassungsstrategien – Dämme und Deiche zum Überflutungsschutz, neue Gebäude- und Stadtkonzepte gegen die Hitze und vielleicht muss an manchen Orten auch der Tourismus begrenzt werden in Zukunft. Einerseits um die Umwelt zu schonen, andererseits aber auch um die Touristinnen und Touristen vor Extremweitterereignissen oder Engpässen beim Trinkwasser zu schützen.