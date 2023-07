Alarmstufe Rot: Lebensgefährliche Hitze am Mittelmeer

Die Hitze am Mittelmeer macht Anwohnern wie Touristen derzeit das Leben zur Hölle. Viele Urlauber bringt die sengende Hitze an ihre Grenzen - der Aufenthalt im Freien bei 40 Grad und mehr ist lebensgefährlich. In Griechenland kommen zur Hitze nun auch etliche Waldbrände.

Alarmstufe Rot gilt seit Mittwoch in 23 größeren Städten in Italien. In der Hauptstadt Rom werden dem Wetterdienst der Luftwaffe zufolge 40 Grad erwartet, in Florenz und Bologna 37 bis 39 Grad. Am Dienstag wurden in Rom 41,8 Grad gemessen. Trotz der hohen Temperaturen tummelten sich auch vor anderen römischen Attraktionen die Touristen. Am berühmten Trevi-Brunnen war es zwar leerer als sonst, jedoch trotzdem noch gut gefüllt.

"Nie wieder Rom im Sommer"