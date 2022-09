Wieder giftige Nosferatu-Spinne in NRW aufgetaucht

Die Nosferatu-Spinne erobert Europa - und wird zuletzt auch immer öfter bei uns in NRW gesichtet. Zum ersten Mal wurde so eine freilebende Spinne 2005 in Deutschland registriert. Doch in diesem Jahr gehen die gemeldeten Sichtungen beim NABU durch die Decke.

" Was man gut sehen kann, ist, dass sie sich entlang der Rheinschiene ausbreitet. Also von Süden nach Norden ", sagte Birgit Königs vom Naturschutzbund NRW dem WDR am Freitag.

Moderatorin jagt Nosferatu-Spinne

Petra Albrecht

Das musste auch Petra Albrecht, Moderatorin der WDR-Lokalzeit Düsseldorf, am eigenen Leib erfahren, als plötzlich eine Nachbarin vor der Tür stand und um Hilfe bat. "Ich habe ihr immer gesagt: Ich hab keine Angst vor Spinnen, ruf mich wenn was ist" , erzählte Albrecht. Als sie das riesige Insekt dann im Nachbarhaus näher betrachtet habe, sei ihr schnell klar geworden, dass es nur eine Nosferatu-Spinne sein kann.