Staatsanwälte mit Samthandschuhen: Wurde die Kirche beim Missbrauch geschont?

Köln, an einem Samstagvormittag im September. Leicht ist es nicht, was sich Lisa vorgenommen hat. Die 23-jährige Frau will darüber reden, wie ein katholischer Priester sie missbrauchte, wie sie vor Gericht gegen ihn aussagte - und wie sie im Prozess erfuhr, dass das Kölner Erzbistum und die Staatsanwaltschaft die Taten vielleicht hätten verhindern können.

Wir treffen Lisa, die hier nicht mit Nachnamen genannt werden möchte, im Kölner Landgericht, Saal 142. Ein Ort, der sie daran erinnert, wie stark sie war, als sie gegen ihren Täter ausgesagt hat. Aber auch: " Der Moment, als ich den Angeklagten das erste Mal wieder gesehen habe, als ich das erste Mal seine Stimme gehört habe, das waren Angstsituationen. "

Priester schon 2010 wegen Missbrauchs angezeigt

Lisa erinnert sich an ihre Gefühle während des Prozesses

Der Pfarrer war mit ihren Eltern befreundet. Der Missbrauch ging über Jahre. Erst später erfuhr sie: Im Jahr 2010 war der Pfarrer von seinen Nichten angezeigt worden. Staatsanwaltschaft und Verantwortliche des Bistums hatten mit ihnen geredet. Doch schließlich wollten sie auf Druck der Familie damals nicht aussagen.

Die Kölner Staatsanwaltschaft sagt auf WDR-Anfrage, die Beweislage habe für weitere Ermittlungen nicht ausgereicht. Es habe "keinerlei Hinweise auf mögliche weitere Geschädigte, insbesondere nicht außerhalb der Familie" gegeben. "Eine Befragung im Ort zu diesem Zeitpunkt wäre daher als unzulässige Ausforschung einzuordnen gewesen."

Die Kirche untersagte dem Pfarrer zeitweise den Kontakt mit Kindern. Ob er sich daran hielt, kontrollierte aber niemand. Das macht Lisa heute wütend. Genau in dieser Zeit, 2011, verbrachte sie mehr als eine Woche in der Wohnung des Täters – und wurde missbraucht.

12 Jahre Haft für Serientäter

Sie erinnert sich bis heute an einen Satz des Richters, der sich an die Verantwortlichen der Kirche richtete: "Man hätte nur einmal in den Ort fahren müssen und sich umhören, dann hätte man erfahren, dass regelmäßig kleine Mädchen bei dem Angeklagten übernachten." Lisa fragt sich, ob der Satz nicht auch für die Staatsanwaltschaft gilt.

Strafrechtler Herzberg: "Mit Händen zu greifen, dass da was nicht in Ordnung war"