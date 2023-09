Ist der Justizminister gar nicht zuständig?

Schon zu Beginn des Interviews erklärt Justizminister Limbach, dass er beispielsweise zu den Fällen, die in der MHG -Studie auftauchten, nichts sagen könne. " Sie werden mir nachsehen, dass ich als Justizminister zu einzelnen Fällen kaum Stellung nehmen kann, ohne dann dort in die Rechte anderer Institutionen einzugreifen ", so Limbach.

Jörg Scheinfeld