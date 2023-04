Missbrauch in der Kirche: Was tut die Justiz für die Aufarbeitung?

Bevor Matthias Katsch die Frage beantwortet, muss er erst einmal tief durchatmen. Erst dann kann er beschreiben, was die juristische Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in ihm auslöst. " Es ist eine Mischung aus Überdruss, Müdigkeit aber auch Zorn ", sagt der 60-Jährige, der als Jugendlicher am Berliner Canisius-Kolleg sexuell missbraucht wurde.

Matthias Katsch

Heute ist er Geschäftsführer des Vereins Eckiger Tisch, der die Interessen von Betroffenen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen vertritt. Und seit Jahren beobachtet er, wie schleppend die Ermittlungen gegen die Täter aus der Kirche voran gehen.

"Ich bin auch wütend, wenn ich sehe, dass ein ehemaliger Erzbischof und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz vorsätzlich Täter über Jahre, Jahrzehnte in Sicherheit gebracht hat, vor der Justiz versteckt hat." Matthias Katsch, Verein Eckiger Tisch

Täter sind tot, Taten verjährt

Mit diesem Gefühl ist Katsch nicht allein. Vor allem nach der Veröffentlichung des Freiburger Gutachtens und dem Skandal um einen pädophilen Priester im Bistum Trier. Warum sind von den vielen Missbrauchstätern in der katholischen Kirche so wenige verurteilt worden und angesichts der schweren Straftaten ins Gefängnis gekommen?

Kirchenrechtler Thomas Schüller