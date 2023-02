Warum ein tiefgläubiger, engagierter Christ jetzt aus der Kirche austritt

Das Amtsgericht Köln, ganz in der Nähe von Rinds Wohnort, verzeichnete im Jahr 2022 erneut einen Höchststand an Kirchenaustritten. 20.331 Kölnerinnen und Kölner kehrten der evangelischen und katholischen Kirche den Rücken, fast 1.000 mehr als im Jahr 2021. Die Zahlen spiegeln den Trend in ganz Nordrhein-Westfalen. Im ersten Halbjahr 2022 beendeten laut NRW-Justizministerium mehr als 111.000 Menschen ihre Kirchenmitgliedschaft - so viele wie noch nie.

Kirche als tägliche Stärkung

Ute Rind

Für Michael Rind dauert der Austritt nur wenige Minuten. Eine Unterschrift – und die Kirche hat einen tiefgläubigen, engagierten Christen weniger. Er würde trotzdem gerne Vorsitzender der Kevelaer Bruderschaft bleiben. Die Männer und Frauen im Verein wissen über seinen Austritt Bescheid. Viele hätten Verständnis, sagt er. Entschieden sei aber noch nichts.

Seine Frau Ute hat in den vergangenen Monaten gesehen, wie er an seiner Kirche gelitten hat. Das Ringen vieler Menschen um ihre Mitgliedschaft in der Kirche, spiegelt sich in diesem Paar. Bei Gott bleiben, aber sich treu bleiben. Er muss dafür gehen, sie bleibt.

"Ich bin noch nicht so weit. Ich kann diesen Schritt nicht tun, weil ich nicht von den Sakramenten lassen kann." Ute Rind

Ute Rind sagt, sie möchte weiter zur Kommunion gehen können, auch zur Beichte. Sie brauche die Kirche für ihre " tägliche Stärkung ."

" Ich sorge mich um diese Glaubensgemeinschaft "

Ihr Mann sagt, er könne den Priestern nicht mehr glauben, die Nächstenliebe predigten, aber nicht danach handelten. Ganz weg bleiben werde er trotzdem nicht: " Mein Enkel geht jetzt bald zur Erstkommunion. Das versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten zu unterstützen. Und der wird von mir, wie meine Töchter auch, meine Glaubensüberzeugung vermittelt bekommen ."

Wie viel Geld er jetzt spart, weiß Michael Rind gar nicht. Er hat aber auch schon entschieden, wer das Geld in Zukunft bekommen soll. Umsteuern e.V . – ein Kölner Verein, der sich um Menschen kümmert, die als Kinder von Priestern missbraucht wurden. Dort ist er seit kurzem auch als Kassenprüfer engagiert.

Dass er im Gespräch nach dem Austritt von der Kirche trotzdem immer noch als „wir“ spricht, überrascht ihn nur kurz. Das sei ja ein Gewöhnungsprozess: " Und zum zweiten hat mit meiner soeben geleisteten Unterschrift nicht die Tatsache aufgehört, dass ich mich weiter um diese Glaubensgemeinschaft sorge und dass ich auch weiterhin Position beziehe ."

