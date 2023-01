Kirchen in NRW verlieren massenhaft Mitglieder

Woelki sorgt auch für Austritte aus evangelischer Kirche

Angesichts des Ärgers um den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki liegt zwar die Vermutung nahe, dass vor allem die katholische Kirche von den Austritten betroffen ist. Doch in der Praxis trifft das wohl nur bedingt zu. Offenbar trifft der Ärger vieler Kirchenmitglieder über den katholischen Erzbischof auch die evangelische Kirche. So hatte im Dezember der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, der "Rheinischen Post" gesagt, dass die evangelische Kirche in " Mithaftung " genommen werde. " In und um Köln verzeichnen auch wir Kirchenaustritte, die doppelt so hoch sind wie an anderen Stellen. "