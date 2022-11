Keine Lust auf Katar-WM? Tausende deutsche Fans fliegen trotzdem hin

Die Korruption bei der Vergabe, der Umgang mit Arbeitsmigranten und die Haltung zu Frauen- und Homosexuellenrechten - all das wurde zuletzt rund um die Fußball- WM in Katar diskutiert. Wenige Tage vor dem Turnierstart rückt auch das Sportliche immer mehr in den Fokus. Nach dem letzten Testspiel im Oman ist die deutsche Mannschaft am Donnerstag in Katar gelandet. " Wir freuen uns, dass wir endlich in Katar und bei der Weltmeisterschaft angekommen sind ", sagte Bundestrainer Hansi Flick.

Am Mittwoch geht es mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan los. Dann wird sich auch zeigen, wie groß das Interesse an dem Turnier ist. Denn noch ist unklar, wie viele Fans sich auf die Wüsten-WM einlassen und wie viele sie boykottieren. Das Interesse am letzten deutschen Testspiel am Mittwochabend hat sich bei den Fernsehzuschauern zumindest in Grenzen gehalten.