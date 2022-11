WM-Fan-Artikel sind Ladenhüter - nicht nur wegen Katar

Ein euphorisches Fußball-Fest mit Deutschland-Fähnchen, Autospiegel-Überzieher und Nationalmannschaft-Trikots? Das war einmal! Im deutschen Alltag ist die Fußball- WM , die am Sonntag in Katar beginnt, so gut wie nicht präsent. Das liegt nicht nur daran, dass eine Fußballweltmeisterschaft erstmals nicht im Sommer stattfindet. Katar steht als WM -Gastgeber vor allem wegen der Menschenrechtslage in der Kritik.

Vergangene Zeiten: Fußball-WM 2012

Das wirkt sich auch auf die Stimmung in Deutschland aus: Fan-Artikel zur Fußball- WM in Katar werden zum Ladenhüter. Mehr als 72 Prozent der Deutschen sind einer repräsentativen Umfrage zufolge nicht bereit, Geld dafür auszugeben. Die Kauflust der Fußballfans sei so niedrig wie nie zuvor, heißt es in jetzt vorgestellten Untersuchung der Universität Hohenheim.

Bis zu 50 Prozent weniger Trikots verkauft

Diese Ergebnisse decken sich mit einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der ARD -"Sportschau" und des "Morgenmagazins" von ARD und ZDF : 56 Prozent der von "infratest dimap" Befragten gaben an, das Turnier im Wüstenstaat ignorieren zu wollen. Weitere 15 Prozent wollen weniger Spiele als sonst angucken. In gewohnter Weise wollen nur 18 Prozent die WM verfolgen.