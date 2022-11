Salman ist nicht Irgendwer. Er ist einer der offiziellen Botschafter des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft, die am 21. November im Emirat Katar am arabischen Golf beginnt. Seine Worte bestätigen in großen Teilen die lautstarke Kritik zahlreicher Fan- und Menschenrechtsorganisationen vor dem Fußball-Großturnier am Persischen Golf. Katar steht immer wieder in der Kritik – wegen seines Umgangs mit ausländischen Arbeitskräften, mit Frauen - und eben mit queeren Menschen.