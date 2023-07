Kassenärztechef fordert Klimatisierung von Altenheimen bei Hitze

Zweifel an geplanten Schutzräumen

Kassenärztechef Andreas Gassen

Die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplanten Schutzräume für die Öffentlichkeit hält Andreas Gassen außerdem für schwer umsetzbar. „Runtergekühlte Turnhallen wären ja nur sinnvoll, wenn man die von Hitze bedrohten Menschen einsammelt und dorthin bringt und versorgt. " Manches, was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis schwer bis gar nicht umsetzbar ", sagte Gassen mit Blick auf die Hitzeschutzschild-Ankündigungen Lauterbachs.

Zur Versorgung durch Haus- und Fachärzte ergänzte er, sie könnten stärker und gezielt gerade ältere Menschen beraten: „Das ist aber zeitintensiv und muss daher gesondert vergütet werden. Dafür braucht es Lösungen.