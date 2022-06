Warum Pflegeheime einen weiteren Hitzesommer fürchten

Noch ist es im Gemeinschaftsraum auszuhalten. Doch klettern die Temperaturen im Sommer auf über 30 Grad, wird es in den Räumlichkeiten des Altenheims "Haus Elisabeth" in Ennepetal schnell heiß. Die Bewohnerinnen und Bewohner suchen sich dann ein schattiges Plätzchen auf der Terrasse. Wird es aber auch draußen so richtig heiß, bleiben sie lieber in ihren Zimmern. Dort könne man die Hitze noch aushalten, sagen die Bewohnerinnen Helga Fernholz und Siegrid Haselbeck. Das Tückische: Ältere Menschen merken häufig nicht, wann die Hitze für sie gefährlich wird.

Hitze bedeutet mehr Arbeit für die Pflegekräfte

Wenn sie dann durch Hitze gesundheitliche Probleme bekommen, kann es schnell zu spät sein. „Ältere Menschen trinken in der Regel sowieso schon nicht genug und sie nehmen häufig Medikamente, die das Hitze- oder Kälteempfinden beeinflussen“ , sagt Tuin. Außerdem können ältere Menschen sich nicht so leicht auf Temperaturveränderungen einstellen wie jüngere Menschen. Das mache Hitze sie so gefährlich für sie.

Wasser reichen gegen die Hitze

Für die Pflegekräfte ist der Arbeitsaufwand an heißen Tagen besonders groß: immer wieder Wasser reichen, Speisepläne anpassen, regelmäßig Blutdruck messen und hin und wieder Wasserbäder für Füße, Arme und Hände. Doch das reicht nicht, um sich vor Hitze zu schützen.

Träger fordern finanzielle Unterstützung und Investitionsprogramme

Viele der Gebäude stammen aus einer Zeit, als das Thema Hitze noch nicht so im Fokus stand. „Wir haben nicht alle Räume mit Jalousien ausgestattet, wir haben keine Klimaanlage. Solche Dinge sind schon wünschenswert“ , sagt Pflegedienstleiterin Petra Tuin.

Petra Tuin

Doch dafür fehlen die finanziellen Mittel. So geht es vielen Einrichtungen im Land, teilen mehrere gemeinnützige Träger und Spitzenverbände auf Anfrage des WDR-Magazins Westpol mit.

„Baulich notwendige Klimamaßnahmen werden vom Ministerium als 'nice to have ' beurteilt “, sagt der Pressesprecher der Caritas NRW, Markus Lahrmann. Eine Nachrüstung sei deshalb für die allermeisten gemeinnützigen Träger finanziell nicht machbar. Bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe fordert man zudem Investitionsprogramme für mehr Klimaschutz.