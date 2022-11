Iranischer Rapper offenbar festgenommen: Familie in NRW bangt um sein Leben

Toomaj Salehi gehört zu den prominentesten Unterstützern der regierungskritischen Proteste im Iran. Am Sonntag soll der Rapper von Sicherheitskräften verhaftet worden sein. Das berichtet die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnin.

Familie im Ruhrgebiet

Gestern haben nach Angaben der Polizei rund 300 Deutsch-Iraner in Köln für seine Freilassung demonstriert. Ein Onkel des Rappers lebt im Ruhrgebiet und fürchtet um dessen Leben. Er sagte dem WDR, er habe Hinweise, dass Salehi gefoltert werde.

In seinen Texten prangert der Rapper die Missstände in seinem Heimatland offen an, singt über Korruption und Machtmissbrauch. Auf seinen Social-Media-Kanälen sehen hunderttausende Fans seine Aufrufe zum Widerstand gegen das Regime. Die Accounts werden nach Angaben des Onkels auch nach der Verhaftung von einer Freundin weitergeführt.