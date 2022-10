Solidarität mit Frauen im Iran: Schauspielerinnen schneiden sich Haare ab

In einem am Mittwoch bei Instagram veröffentlichten Video war Binoche dabei zu sehen, wie sie sich mit einer Schere ein Büschel Haare abschnitt. In dem Video, das über den Instagram-Kanal "soutienfemmesiran" gepostet wurde, taten es ihr unter anderem Marion Cotillard, Charlotte Rampling und Charlotte Gainsbourg gleich.

"Sie starb, weil sie ein paar Haarsträhnen sehen ließ"

Mit der Aktion wollen sich die Frauen solidarisch mit den Protesten im Iran zeigen, die seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini anhalten. Sie wurde von der Sittenpolizei in Teheran festgenommen unter dem Vorwurf, ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit zu lose getragen zu haben - und ist danach - am 16. September - gestorben. Die Ursache ihres Todes ist bisher noch ungeklärt.