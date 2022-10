"Nicht einschüchtern lassen": EU-Politiker McAllister fordert Reaktion des Westens auf Russland

WDR: Putin hat angekündigt, Militärschläge in den annektierten Gebieten künftig als Angriff auf russisches Staatsgebiet zu werten und dabei den Einsatz von Nuklearwaffen als mögliche Antwort ins Spiel gebracht. Wie ernst sollte das genommen werden?

McAllister: Diese russischen Drohungen müssen wir ernst nehmen und dennoch dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Die internationale Staatengemeinschaft hat diese völkerrechtswidrige Annexion auf das Schärfste verurteilt. Die Referenden sind null und nichtig. Sie verstoßen gegen alle Prinzipien der UN-Charta. Die Ukraine ist ein unabhängiges Land mit international anerkannten Grenzen. Putin missachtet die regelbasierte internationale Ordnung, verletzt die Grundrechte der Ukraine und gefährdet massiv die globale Sicherheit.

WDR: Verurteilungen interessieren Putin allerdings wenig. Wie sollte die Reaktion der EU aussehen, um tatsächlich etwas zu bewirken?

McAllister: Die bisher beschlossenen Sanktionspakete der Europäischen Union und unserer westlichen Partner sind in ihrem Umfang beispiellos und haben bereits schwerwiegende Auswirkungen auf die russische Wirtschaft. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass die bestehenden Maßnahmen nicht umgangen werden können.

Es liegt nun an den EU-Staaten, das am Mittwoch unter den EU-Botschaftern vereinbarte achte Sanktionspaket vollständig umzusetzen. Dabei geht es im Kern darum, die wirtschaftliche Basis Russlands weiter zu schwächen. Alle Sanktionen erschweren es dem Kreml, seine Kriegsmaschinerie aufrecht zu halten. Die G7-Staaten haben sich bereits grundsätzlich auf die Einführung einer Preisobergrenze auf russisches Öl geeinigt. Nun gilt es, die Umsetzung in der EU zu gestalten. Entscheidend sind dabei Entschlossenheit und Einigkeit.

WDR: Gilt das auch für die militärische Unterstützung der Ukraine? Hier waren sich die EU-Staaten in der Vergangenheit nicht immer so einig.

McAllister: Das ist keine Angelegenheit der Europäischen Union, sondern obliegt der Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten. Einige Länder machen da sicher mehr als andere, aber das ist eine individuelle Entscheidung. Als EU haben wir zum ersten Mal einen Drittstaat mit militärischer Ausrüstung wie zum Beispiel Munition oder Panzerabwehrwaffen über die European Peace Facility unterstützt. Die zur Verfügung gestellten Mittel umfassen derzeit insgesamt 2,5 Milliarden Euro. Und die EU ist bereit, weitere Summen für die Ukraine aufzubringen.

WDR: Dennoch fordert die Ukraine immer wieder verstärkte militärische Unterstützung. Ende vergangener Woche hat die Regierung einen Antrag auf einen beschleunigten Beitritt zur NATO gestellt.

McAllister: Eine NATO-Mitgliedschaft steht jedem europäischen Staat offen, der in der Lage ist, die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen zu erfüllen. Die Ukraine hat eine klare europäische und transatlantische Perspektive. Diese gilt es durch Partnerschaften und Kooperationen zu stärken und auszubauen. Über einen möglichen Beginn des Aufnahme-Prozesses müssten die 30 NATO-Mitgliedstaaten einstimmig entscheiden.

WDR: Durch einen beschleunigten Beitritt der Ukraine würde die NATO aber unmittelbar zur Kriegspartei und das betrifft dann alle Mitglieder, auch die allermeisten EU-Staaten.

McAllister: Jetzt geht es darum, der Ukraine vor allem praktische Unterstützung zukommen zu lassen, politisch, finanziell, wirtschaftlich und militärisch. Aber eins ist klar: Seit Kriegsbeginn lautet die Prämisse der NATO, keine Kriegspartei zu werden. Mehrere NATO-Bündnispartner haben deutlich gemacht, dass kein Staat aufgenommen werden sollte, wenn er sich in einem aktiven Krieg befindet.