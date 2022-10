Putin blufft nicht!

Was passiert, wenn die Ukraine versucht diese Regionen zurückzuerobern und zu befreien. Und zum Beispiel auch der deutsche Bundesnachrichtendienst ihr mit Geheimdienstinformationen dabei hilft?

Hiroshima in der Ukraine?

Aus Putins terroristischer Sicht ist die Rückeroberung ukrainischer Gebiete durch Kiew ein Angriff auf "Russlands Integrität". Zur sogenannten russischen Selbstverteidigung schließt der Kriegsverbrecher den Einsatz von Atomwaffen nicht aus. Dabei geht es nicht um Interkontinentalraketen oder atomar bestückte Mittelstreckenraketen. Für ein Hiroshima in der Ukraine würden Putin sogenannte "taktische Atomwaffen" reichen. Ihr elektromagnetischer Impuls würde die gesamte ukrainische Militär-Kommunikation ausschalten. US -Aufklärungssatelliten wären "blind". Sie könnten keine Zielerfassungsdaten mehr an die ukrainische Armee liefern.

Das mittlerweile der Bundeskanzler und der US -Präsident sehr eindringlich Putin vor einem atomaren Erstschlag warnen, zeigt, wie außergewöhnlich die Lage ist. Doch Angststarre ist fehl am Platz! Putin ist gefährlich geschwächt. Aber selbst wenn das eigentlich Unvorstellbare geschehen würde, ist damit kein Atomkrieg zwischen Russland und dem Westen programmiert.

Meine Antwort auf Weltkriegsängste

Der ehemalige Kommandeur der US -Landstreitkräfte in Europa Ben Hodges ist sich sicher, dass die USA nach einem Nuklearschlag Putins mit konventionellen Waffen alles tun würden, um den Krieg schnell zugunsten der Ukraine zu entscheiden.

Wohlgemerkt: Nicht mit atomaren, sondern mit konventionellen Waffen. Putin muss in einem solchen Fall angesichts der offenkundigen Schwäche seines Militärs und der massiven konventionell-militärischen Überlegenheit der Amerikaner mit dem endgültigen Scheitern seines Angriffskrieges rechnen. Wir sollten uns also von Putins Atom-Politik nicht panisch machen lassen.

Das Gerede, wir (wer ist eigentlich "wir"?) müssten wegen der Atom-Gefahr möglichst schnell zu Friedensverhandlungen kommen, ist in meinen Augen Unfug. Wer jetzt die Ukraine zu Verhandlungen mit dem Angreifer drängt, der macht sich zum Handlanger des russischen Tyrannen. Ralph Sina

Eine zerstückelte Ukraine darf nicht am Ende des russischen Angriff-Krieges stehen. Eine zerstückelte Ukraine schwächt Europa, spaltet die EU und stärkt den Atom-Despoten Putin. Der dann "sein Gesicht wahren" und den nächsten Angriff vorbereiten kann.

Ich hoffe, dass die ukrainischen Streitkräfte in diesem Jahr, auch dank deutscher Waffenlieferungen, die russischen Invasions-Truppen auf die Stellungen vom 23. Februar zurückdrängen. Und im kommenden Jahr auf die Krim vorrücken.

Meinem Freund aus Russland, der Angst vor einem dritten Weltkrieg hat, antworte ich: Kleine Länder können Kriege gegen viel größere Atommächte gewinnen!

Die USA haben das in Vietnam erlebt. Die Sowjetunion in Afghanistan. Putin erlebt es hoffentlich in der Ukraine.

Was meinen Sie? Wie muss der Westen auf Putins verschärfte Atom-Drohungen reagieren? Sehen Sie den Einsatz von Atomwaffen als reale Gefahr? Kein Bluff? Lassen Sie uns darüber diskutieren! Hier in den Kommentaren und auf Social Media.