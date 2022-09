Ukraine: Russland erklärt Annexion von vier Gebieten - wie geht es weiter?

USA verhängen Sanktionen

Als Reaktion auf die russische Annexion verhängen die USA weitere Sanktionen gegen Russland. Russland würden wegen der "betrügerischen und rechtswidrigen Annexion" von Regionen der Ukraine "schnelle und hohe Kosten" auferlegt. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen weitere russische Regierungsvertreter, deren Familienmitglieder sowie Angehörige des Militärs, wie die US-Regierung heute in Washington mitteilte.

Außerdem drohen die USA laut der Erklärung zusammen mit ihren G7-Partnern jenen Einzelpersonen, Organisationen und Staaten Konsequenzen an, die die russischen Annexionspläne politisch oder wirtschaftlich unterstützen.

EU: "Werden Annexion niemals anerkennen"

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten haben die Annexion als unrechtmäßig zurückgewiesen. " Wir werden diese illegale Annexion niemals anerkennen ", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Statement. "Diese Entscheidungen sind null und nichtig und können keinerlei Rechtswirkung entfalten. " Weiter heißt es, man lehne die Annexion entschieden ab und verurteile sie unmissverständlich. Russland setze damit die globale Sicherheit aufs Spiel. Zugleich betonen die Staats- und Regierungschefs, weiter entschlossen an der Seite der Ukraine zu stehen. Man unterstütze die territoriale Integrität und Souveränität des Landes ohne Wenn und Aber.

Selenskyj: "Gibt mit Putin nichts zu besprechen"