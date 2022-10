Ist ein schneller NATO-Beitritt der Ukraine möglich?

Die Ukraine will in die NATO – und zwar so schnell wie möglich. Unmittelbar nach der Annexion der ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja unterzeichnete der Präsident des Landes Wolodomyr Selenskyj einen Antrag auf Aufnahme in das Verteidigungsbündnis.

Faktisch habe man den Weg in die NATO bereits beschritten, erklärte Selenskyj am Freitag. " Heute stellt die Ukraine den Antrag, um es auch de jure zu tun ", fügte er hinzu. Der Wunsch einer Mitgliedschaft in der NATO und der EU ist in der Ukraine bereits seit 2019 in der Verfassung des Landes festgeschrieben.

Gemischte Signale aus den Mitgliedsstaaten