Zu wenig Personal: Warnung vor Engpässen auf den Intensivstationen

Fachkräftemangel könnte zentrales Problem werden

Unabhängig von der Zahl der Betten ist vor allem fraglich, ob es auch ausreichend Personal gibt. Seit Jahren ist der Fachkräftemangel ein Thema, doch bald könnte er zu einem zentralen Problem werden. Im St. -Antonius-Hospital in Eschweiler ist die Arbeit noch zu bewältigen - solange alle gesund bleiben. "Die Sorge ist, dass wir das Pflegepersonal und die Ärzte mit in den Infektionsketten haben ", erklärt Uwe Janssens, Leiter der Intensivmedizin, gegenüber dem WDR. "Diese Mitarbeiter stehen uns dann nicht mehr zu Verfügung, weil sie in Quarantäne gesetzt werden. Gleichzeitig steigen die Patientenzahlen - das kann kritisch werden."

Medizinstudenten, die gelegentlich aushelfen, bringen nur eine geringe Entlastung und dürfen nicht alle Facharbeiten übernehmen. In Eschweiler wurden deshalb schon Kollegen in Elternzeit gebeten, mit entsprechend angepassten Arbeitszeiten wieder in ihren Job zurückzukehren.

Stiftung Patientenschutz fordert Reform des Meldesystems

Die Stiftung Patientenschutz fordert Nachbesserungen am DIVI-Register. Es sei zweifelhaft, inwieweit die als verfügbar angezeigten Betten tatsächlich belegt werden könnten, sagte Vorstand Eugen Brysch. Krankenhäuser sollten künftig auch melden, "ob für die Plätze genügend Fachpersonal bereitsteht."

Video starten, abbrechen mit Escape Volle Intensivstationen: Leiden Nicht-Covid-Patienten?. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 07.11.2020. WDR. Von Monika König.

Stand: 02.11.2020, 21:45