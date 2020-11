Intensivstationen bald am Limit - kommt die Triage?

2. Was wird getan, um diese Situation zu vermeiden?

Die Kliniken in NRW haben sich lange auf den Corona-Herbst vorbereiten können, das kommt ihnen jetzt zugute. Sie haben auch schon Erfahrung darin, OPs wenn nötig zu verschieben, um genug Pflegekräfte für neue Corona-Stationen zu haben. Außerdem gibt es ein Konzept, wie Patienten innerhalb von NRW gegebenenfalls in andere Kliniken mit freien Betten verlegt werden können.

3. Wie realistisch ist es, dass es zu einer Triage kommt?

Sorgen macht den Kliniken vor allem der Personalmangel: In Deutschland fehlen schätzungsweise rund 4.000 Intensivpflegekräfte – und coronabedingt sind nicht alle einsatzfähig. An der Uniklinik Essen etwa sind aktuell 60 Pflegekräfte und Mediziner in Quarantäne, meist weil es im privaten Bereich Corona-Fälle gab.