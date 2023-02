Ukraine-Flüchtlinge: Städte hoffen auf Integration durch den Job

In Düsseldorf sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine rund 10.000 ukrainische Flüchtlinge angekommen, vor allem Frauen und Kinder. Nur wenige davon sind wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt, so dass jetzt, ein Jahr nach Kriegsbeginn, über 8.000 geflüchtete Ukrainer in der Stadt leben.

Geflüchtete bleiben länger als erwartet

Anfangs dachten offenbar viele, dass der Krieg schnell vorbei sein würde und sie in ihre Heimatstädte zurückkehren können. Doch weil ein Ende der Kämpfe nicht absehbar ist, stellen sich immer mehr Geflüchtete darauf ein, länger in Deutschland zu bleiben. "I ch gehe davon aus, dass viele ganz genau die Situation im Heimatland beobachten und auch wieder zurückkehren wollen ", sagte Miriam Koch, die Beigeordnete für Integration der Stadt Düsseldorf, dem WDR . " Und trotzdem gibt es viele, die Jobs angefangen haben ."

Nachfrage nach Deutschkursen steigt

Aufwand in den Jobcentern lohnt sich: Henriette Reker

Die Beobachtung macht auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Schon kurz nach Beginn des Krieges hat die Stadt den Geflüchteten Deutschkurse angeboten. Damals wurden diese kaum angenommen, aber das habe sich geändert. "Inzwischen ist der Bedarf groß ", sagte Reker dem WDR.

Die Integration der Geflüchteten, das ist zumindest der Eindruck der Verantwortlichen in Düsseldorf und Köln, läuft insgesamt recht gut. Das liege auch daran, dass die Kommunen seit 2015 und 2016, als viele Menschen unter anderem aus Syrien und Afghanistan nach Deutschland kamen, viel gelernt haben.

Erfahrungen aus den Jahren 2015 und 2016