Flüchtlingsgipfel: Die Städte sind am Limit

Woher kommen aktuell die meisten Geflüchteten?

Die größte Gruppe von Ausländerinnen und Ausländer, die 2022 nach Deutschland gekommen ist, stammt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag aus der Ukraine. Von dort sind als Folge des russischen Angriffskrieges insgesamt rund 1,1 Millionen Menschen eingewandert. Etwa 139.000 von ihnen sind inzwischen jedoch wieder zurückgezogen. Die Nettozuwanderung aus der Ukraine betrug also rund 962.000 Zuzüge.

Damit ist die Zuwanderung aus der Ukraine in die Bundesrepublik im vergangenen Jahr deutlich größer als die vorherigen Fluchtbewegungen: In den Jahren 2014 bis 2016 waren aus Syrien, Afghanistan und dem Irak zusammen rund 834.000 Menschen eingewandert.

Was sind die größten Probleme der Städte und Gemeinden?

Ein großes Problem ist das Geld – aber die Kommunen wünschen sich vor allem ein Gesamtkonzept. Sie sagen, dass es an vielen Dingen fehle, zum Beispiel am Wohnraum. Der Bürgermeister der Stadt Soest, Eckhard Ruthemeyer, sagte dem WDR, das alleine reiche noch nicht - die Menschen müssten auch wirklich aufgenommen werden. Und dafür fehlten zum Beispiel Schul- und Kitaplätze. Das bestätigt auch Markus Schön, Stadtdirektor in Krefeld. Er sagt, dass in seiner Stadt jetzt schon 1.500 Kitaplätze fehlten.

Über ein anderes Problem berichtet Barbara Kleinpass von der Flüchtlingshilfe in Xanten. In ihrer Stadt könnten nicht genügend Deutsch- und Integrationskurse angeboten werden, sagte sie dem WDR. Die Volkshochschule in Xanten habe große Probleme, Dozenten und Räume zu finden. Auch in Xanten wird gerade wieder eine Turnhalle geräumt, damit Geflüchtete untergebracht werden können – das macht den Sportvereinen Probleme, die sich jetzt wieder nach anderen Lösungen umsehen müssen.