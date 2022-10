Trotz Inflation und Energiekrise: Urlaub muss sein

Lieber in den Urlaub als Geld fürs Auto ausgeben

Der Drang, im Urlaub Neues zu erleben und den heimischen Alltag hinter sich zu lassen, ist offenbar auch in Krisenzeiten groß. So groß, dass dafür in anderen Bereichen Abstriche gemacht würden, sagt GfK-Forscher Bürkl: " Die Verbraucher haben lieber an anderer Stelle eingespart und die Anschaffung eines neuen Pkw oder von Einrichtungen für die Wohnung verschoben oder ganz aufgegeben ". Wenn es um den Urlaub geht, muss also selbst das vielen Deutschen heilige Auto zurückstehen.

Allerdings: Auch und gerade im Urlaub gibt es Fallstricke, die den Geldbeutel unnötig belasten. Der Psychologe Hans-Georg Häusel sieht hier vor allem Spontankäufe als Problem. " Wir sind völlig entspannt, sehen etwas, kaufen, kommen nach zwei Wochen nach Hause, machen den Koffer auf - und fragen uns, welcher Schrott sich da angesammelt hat ", sagte er dem WDR.