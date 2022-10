Bundesweiter Aktionstag: "Solidarisch durch die Krise"

Forderung: Krisengewinne abschöpfen

Es gibt immer Unternehmen, die von Krisen profitieren. Das zeige auch ein Blick in die Vergangenheit. " In der Finanzkrise hat man riesige Finanzvermögen gerettet, aber es gab nie einen Beitrag der Finanzbranche zur Tragung dieser Lasten. In der Coronakrise haben manche Unternehmen Kurzarbeitergeld in großer Höhe kassiert und es an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Wir fordern, dass man Gewinne, die in der Krise gemacht werden, abschöpft ", so Schick."

Solidarischer Herbst - ohne extreme Gruppen