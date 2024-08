NRW erinnert an die Ermordung von Sinti und Roma vor 80 Jahren

Das Europäische Parlament erklärte im Jahr 2015 den 2. August zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Seitdem wird an vielen Orten in Europa - auch in NRW - an die 500.000 Sinti und Roma erinnert, die von den Nazis ermordet wurden.

Unter ihnen befanden sich auch die noch verbliebenen 4.300, die die SS am 2. August 1944 im NS -Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen tötete.

"Wenn wir heute, 80 Jahre nach Kriegsende, an die NS -Verbrechen und den Holocaust erinnern, müssen wir uns gleichzeitig für Rechtsstaatlichkeit und eine lebendige Demokratie in der Gegenwart einsetzen." Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Spaziergang zu den Erinnerungsorten in Köln

In Köln erinnert daran der Verein Rom e.V .. Er hat einen Spaziergang durch die Innenstadt vorbereitet, zu Orten, die mit den Geschichten der Opfer verknüpft sind.