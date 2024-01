Theresia Negers Kindheit im Ghetto

Als Angehörige der Sinti und Roma wurde die 1932 geborene Theresia Neger von Deutschland nach Polen deportiert, wo sie in den Ghettos von Warschau und Siedlce " eingepfercht " lebte, wie sie es nannte, mit Jüdinnen, Juden und anderen " Zigeunern ", wie sie damals diffamierend genannt wurde.

Theresia Neger

Völlig ausgehungert habe eine Gruppe von Kindern erlebt, wie Uniformierte Brot in die Luft geworfen haben. Alle Kinder bückten sich und ein Soldat habe dann mit seinem Gewehrkolben auf die Köpfe der Kinder geschlagen. Theresia Neger überlebte den brutalen Schlag, war jedoch von toten Kindern umgeben.

Roman Franz schildert Überlebenskampf seines Vaters

Der Vorsitzende des Landesverbands der Sinti und Roma in NRW, Roman Franz, sagte, es falle ihm nicht leicht, das Schicksal seines Vaters zu schildern, aber "Schicksale wie das meines Vaters, gab es viele" . Gebannt hörten die Abgeordneten, die Landesregierung, die Gäste zu, als Roman Franz den Leidensweg und Überlebenskampf seines Vaters vor ihnen aufblätterte:

Roman Franz

Von der Geburt 1913 in Dresden, dem verwehrten Jura-Studium, weil er zu den Sinti und Roma gehörte, der Erfassung durch den Erkennungsdienst, der Verhaftung durch die Gestapo bis zur Deportation ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie er dort kahlgeschoren, in Häftlingskleidung "dünn wie Papier" bei stundenlangem Appell in klirrender Kälte stand, um nach dem Überleben dieser Tortur zur Arbeit geführt zu werden: "Zwei Zentner schwere Säcke mussten im Laufschritt getragen werden." Von 100 Häftlingen hätten 30 bis 40 diese Qual nicht überlebt, so Roman Franz.

Typhus-Erkrankung und Einsatz im Chemiewerk

Sein Vater habe die durch Mangelernährung (" das Brot bestand aus Sägemehl und Kastanien ") ausgelöste Typhus-Erkrankung ebenso überlebt wie den Einsatz in einem Chemiewerk der BASF . Dort musste er Giftgas in Bomben füllen. Er sei fast erblindet, wurde jedoch mit Tabletten, die man ihm in die Augen gab, stets soweit behandelt, dass er weiterarbeiten konnte.

Franz' Vater überlebte Gewaltmärsche von 70 Kilometern in Holzpantoffeln und die Arbeit in einem Bergwerk - bis zur Befreiung im Mai 1945. 36 Mitglieder seiner Familie kamen ums Leben.

Engagement für Rechte der Sinti und Roma

Roman Franz erzählt, wie sein Vater unmittelbar nach dem Krieg anfing, sich für die Rechte der Sinti und Roma zu engagieren. Und wie die Diskriminierung auch nach dem Krieg noch lange andauerte. "Erst 37 Jahre nach dem Krieg wurde das Leid anerkannt" , so Franz, doch die Entschädigungsansprüche seien da bereits verjährt gewesen.